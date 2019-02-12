Es-Es’in İnadı Sürüyor

Spor Toto 1. Lig’in 21. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Eskişehirspor’a 4-0 mağlup oldu.

Es-Es’in İnadı Sürüyor

Haber: Esra Öztürk

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Engin Erdem, Ahmet Şimşek, Mert Güzenge

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda, Can, Fatih, Berkay, Hüseyin (Toykan dk. 72), Emre, Cihan, Arif (Abdullah dk. 64) Yusuf, Melih (Oğuz dk. 46)

Eskişehirspor: Melih, Ferhat (Cemali dk. 13), Sezgin, Furgan (Milinkovic dk. 57), Erdal, Sissoko, Issah, Sekidika, Mehmet Feyzi (Hakan dk. 46), Mehmet Özcan, Halil İbrahim

Goller: Erdal (dk. 11), Sekidika (dk. 21), Issah (dk. 50), Milinkovic (dk. 88) (Eskişehirspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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