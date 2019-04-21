Es-Es’ten Kritik Puan

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasındaki Ümraniyespor-Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Ümraniyespor ile Eskişehirspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Es-Es’ten Kritik Puan

Haber: Esra Öztürk

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Murat Erdoğan, Serkan Çimen, Emin Yıldırım

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 65 Bahadır Taşdelen), Serkan Göksu (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Vasilogiannis (Dk. 46 Birol Parlak), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek

Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Furgan Polat (Dk. 46 Kamal Issah), Sissoko, Furkan Balaban (Dk. 46 Sekidika), Milinkovic, Emre Güral (Dk. 90 3 İbrahim Halil Öner)

Goller: Dk. 25 Atabey Çiçek, Dk. 74 Recep Aydın (Ümraniyespor), Dk. 45 2 Erdal Akdarı, Dk. 76 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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