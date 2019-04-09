Es-Es’ten Osmanlı’ya Darbe

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 yendi. Eskişehirspor, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini başkentte bitirirerek puanını 28'e yükseltti. Osmanlıspor ise bir maç fazlasıyla Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin 4 puan gerisinde, 51 puanla üçüncü sırada kaldı.

Es-Es’ten Osmanlı’ya Darbe

Haber: Gökhan Aksoy

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Mathew, Lumanza (Dk. 59 Privat), Ayuk (Dk. 74 Beykan Şimşek), Sinan Kurt (Dk. 46 Burhan Eşer), Magaye

Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 81 Ferhat Kiraz), Mehmet Özcan, Furgan Polat (Dk. 90 Sekidika), Furkan Balaban, Sissoko, Milinkovic, Emre Güral (Dk. 90+2 Berkay Tolga Dabanlı)

Goller: Dk. 20 ve 78 Magaye (Osmanlıspor), Dk. 26, 44 ve 89 (Penaltıdan) Emre Güral, Dk. 90+4 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Melih Ağa (Eskişehirspor), Dk. 87 Caner Arıcı, Dk. 90+1 Anıl Karaer (Osmanlıspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaymakamlık Turnuvası Tam Gaz
Kaymakamlık Turnuvası Tam Gaz
  1. Spor

banner129