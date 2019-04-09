Es-Es’ten Osmanlı’ya Darbe

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 yendi. Eskişehirspor, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini başkentte bitirirerek puanını 28'e yükseltti. Osmanlıspor ise bir maç fazlasıyla Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin 4 puan gerisinde, 51 puanla üçüncü sırada kaldı.