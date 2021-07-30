Esentepe Futbol Turnuvası devam ediyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geredespor Kulübü tarafından bu yıl vefat eden Geredespor taraftarı Selami Öztürk adına düzenlenen futbol turnuvası, 26 takım 6 grup üzerinden hafta sonları 4, hafta içi 3 maç olarak düzenlenen fikstür üzerinden oynatılıyor. Kıran kırana geçen karşılaşmalar, tribünleri dolduran taraftarlara seyir zevki yüksek karşılaşmalar sunuyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’İlçemiz genelinde sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Geredespor Kulübümüz tarafından düzenlenen Selami Öztürk Esentepe Futbol Turnuvası için belediye olarak destek veriyoruz. Buradaki amaç, centilmenlik içerisinde taraftarlara seyir zevki yüksek karşılaşmalar izletmek. Turnuvaya katılan takımlarımıza kazasız, belasız karşılaşmalar diliyorum’’ dedi.

Turnuva ile ilgili detaylı bilgi, fikstür ve puan durumuna //gspor2021turnuva.mirsoft.com.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.