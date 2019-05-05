Esentepe Tenis Kulübü Yenilendi

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede’de tenis denilince akla gelen Gerede Esentepe Tenis Kulübü Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini oluşturdu. Gerede Esentepe Tenis Kulübü Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada genel kurulun yapılarak mevcut yönetim aklandığını ve başkanlığa Halil Alioğlu’nun seçildiği belirtildi. Halil Alioğlu başkanlığındaki Kulübün başkan yardımcılığına Şükrü İşli, muhasip üyeliğine Nazif Konuk, sekreterliğe Mine Yıldız ve asil üyeliğe Hikmet Kılınçaslan, Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Kadir Solun, üyeliklerine ise Necdet Göktaş ve Sezai Vural tüm oyları alarak seçildi.

Gerede’de tenis denilince akla gelen Gerede Esentepe Tenis Kulübü Başkanlığı tarafından yapılan yeni kongrenin ve yönetim kurulunun, Gerede tenis camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.