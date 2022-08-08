Esentepe Yağlı Güreşleri Kırkpınar’ı aratmadı   

Haber: Süleyman Kurt

Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri´ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, AK Parti Gerede İlçe Teşkilatı Başkanları ve üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Ankara, Bolu Protokolü, İl içi ve İl dışından Sivil Toplum Örgütlerinin Başkan ve Yöneticileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Tüm boylarda yaklaşık 500 güreşçinin yer aldığı güreşler sabah saat 10.30´da Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2 ve Toz Koparanla başladı. Deste Küçük Boy, Ayak, Deste Büyük Boy, K. Orta Küçük Boy ve Küçük Orta Büyük Boy ile devam etti. Kesintisiz devam eden güreşlerde öğle saatlerinde Büyük Orta ve Başaltı Er Meydanında yerlerini aldı. Ardından Baş Pehlivanların kurası protokol nezdinde çekildi. Baş Pehlivanlar Er Meydanına çıktılar. Kıyasıya mücadele eden güreşçiler tribünlerde ki binlerce seyirci tarafından soluksuz izlenerek, bol bol alkış aldılar.

Başpehlivanlık kuralarını Süleyman Soylu çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ile Arzu Aydın, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve protokol üyeleri ile birlikte güreş sahasına inerek Başpehlivanların kuralarını çekti. Kuraların çekilmesinin ardından protokol üyeleri güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu Ankara’da ki programı sebebiyle saat 17.00 ‘de Gerede’den ayrıldı.

2023 yılının “Güreş Ağası “belli oldu

Ayrıca 2023 yılında düzenlenecek olan 72. Esentepe Yağlı Güreşleri için 3 ağa adayı çıktı. Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, Assan Group Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ve Bir Vizyon İnşaat Gurup Başkanı Recep Arslan 2023 güreş ağalığı için yarıştılar. 200.000 TL’den başlayan ağalık 550.000 Türk Lirası ile Assan Group Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner’de kaldı.

Başpehlivan Şimşek madalyasını Bolu protokolünden aldı

Güreşlerde kategorilerinde ilk 3 e girenlerin madalyalarını protokol üyeleri sırasıyla takdim etti. Güreşler saat 18.30 sularında sona erdi. Başpehlivan Cengizhan Şimşek’e madalya ve kupasını Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın takdim etti.

Esentepe Yağlı Güreşleri Kırkpınar’ı aratmadı

Sabah 10.30´da başlayan 2. Ramazan Dede'yi Anma Etkinlikleri ve 71. Esentepe Yağlı Güreşleri Gerede Esentepe mevkisinde havada yapıldı. Güreş severlere Gerede Belediyesi yemekhanesinde hazırlanan 5000 kişilik etli pilav ikram edildi. Yağlı Güreşler esnasında müsabakalarda yaşanan sakatlıklarda Gerede Devlet Hastanesi acil sağlık personeli anında müdahale ederek güreşçilerden ve seyircilerden tam not aldı.

Kırkpınarın cazgırları Esentepe Er Meydanında yerini alırken okudukları maniler, şiirler, tanıtım sözleri ve güreşlerin kendine has sözleriyle güreş severleri coşturdu. Kırkpınar Davulcuları Esentepe Er Meydanında seyircilerden büyük alkış aldı. Esentepe Yağlı Güreşleri; saat 18.30 sularında ödül töreniyle son buldu.

71. Esentepe Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabaka sonuçları:

BAŞPEHLİVAN

1. Cengizhan Şimşek

2. Ünal Karaman

3. Semih Turgut

3. Hamza Köseoğlu

BAŞALTI PEHLİVAN

1. Kadir Güleşen

2. Mustafa Yenisancak

3. Feridun Çatak

3. Tolga Turan