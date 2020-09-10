Eski Başkan Ve Yönetimden Tam Destek

Haber: Ceylan Beykoz

Abdullah Abat’ın Başkan seçilmesinin ardından Boluspor’da oluşan birlik ve beraberlik rüzgarı esmeye devam ediyor. Eski Başkanlardan Savaş Abak ve beraberinde ki heyet, Başkan Abdullah Abat’ı ziyaret ederek 2020-2021 sezonu için başarılar dilediler.

ABAK TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdullah Abat; ‘Savaş Başkanın ve sizlerin bu ziyareti bizleri mutlu etmiştir. Savaş Başkan ve sizler geçmiş dönemde bu takıma büyük hizmetler yapmıştır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu takım hepimizin takımıdır. Bugün biz buradayız, yarın bir başkası ama kalıcı olan Boluspor’dur. Bu zorlu süreci hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Ben tekrar Boluspor’a destek veren, oluşan bu birlik ve beraberliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederim’ dedi.