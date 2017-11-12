Haber: Esra ÖZTÜRK

Aytek Aşıkoğlu, 2007-2009 yılları arasında 54 kere giydiği Boluspor formasıyla iki gol kaydetmişti. Aşıkoğlu,Boluspor'da oynadıktan sonra K. Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, gibi takımlarda da forma giyen Aytek Aşıkoğlu halen 3. lig takımlarından İstanbul Halide Edip Adıvarspor takımında futbol hayatını sürdürüyor. Tecrübeli stoper takımı ile bu sezon çıktığı 11 maçta tam 8 gole imza atarken, bu sezon profesyonel liglerde en çok gol atan savunmacı oldu. 3. lig 1. grupta 8. sırada bulunan Halide Edip Adıvarspor'unligde attığı 16 golün 8'ine imza atan 35 yaşındaki stoper, bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.