Haber: Semih Baykal

Boluspor’un 4 sezon önce Slavia Sofia’dan transfer ettiği Daniel Zlatkov, 2017 yılının yaz aylarında aktif futbol kariyerini sonlandırmıştı. Zlatkov, daha sonra MMA düvşçüsü olarak ringlere çıkmaya başladı. Ancak Zlatkov tekrar futbola geri dönme kararı aldı. Stoper mevkiinde oynayan Zlatkov, Bulgaristan 2. Lig ekiplerinden Lokomotiv Sofya ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayarak futbola geri döndü. Daniel Zlatkov’un ağır bir sakatlanma geçiren stoper Alexander Branekov’un yerine geçmesi bekleniyor.