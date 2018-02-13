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    • Eski Boluspor’lu futbola geri dönüyor

    Boluspor’da 2013-2014 sezonunda forma giyen stoper Daniel Zlatkov futbola geri dönüyor. 2017 yılında futbol kariyerini sonlandırarak MMA dövüşçüsü olan Zlatkov, Bulgaristan takımlarından Lokomotiv Sofya ile anlaştı.

    12 Şubat 2018 Pazartesi 13:44
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    Eski Boluspor’lu futbola geri dönüyor

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor’un 4 sezon önce Slavia Sofia’dan transfer ettiği Daniel Zlatkov, 2017 yılının yaz aylarında aktif futbol kariyerini sonlandırmıştı. Zlatkov, daha sonra MMA düvşçüsü olarak ringlere çıkmaya başladı. Ancak Zlatkov tekrar futbola geri dönme kararı aldı. Stoper mevkiinde oynayan Zlatkov, Bulgaristan 2. Lig ekiplerinden Lokomotiv Sofya ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayarak futbola geri döndü. Daniel Zlatkov’un ağır bir sakatlanma geçiren stoper Alexander Branekov’un yerine geçmesi bekleniyor. 

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