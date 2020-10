Eski Bolusporlu Futbolcudan Şok Açıklama

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor’dan olaylı şekilde ayrılan ve taraftarın gitmesini istemediği Mustafa Durak sosyal medya hesabında Boluspor’dan ayrılması konusunda Boluspor Başkanı Abdullah Abat ve yönetime zehir zemberek iddialarda bulundu.

İste o açıklama;

KAMUOYUNA DUYURU

Ayrılma nedenimi açıklama gereği duymaktayım. Bana çok sayıda mesaj geliyor,İşte neden Boluspor'u zor durumdayken bırakıp gittin diye,bir kaptana yakışır bir davranış mı diye sorular geliyor. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki, Ben kesinlikle ayrılma taraftarı değildim.Bu nedenle kendimden fedakarlık yaparak yönetimle 2 yıllık yeni bir sözleşme yaptım.Herşey yolunda giderken,ilk maçımı oynadıktan sonra yönetim beni kadro dışı bıraktı.Kendime takım bulmamı ve sebebini sorduğumda hocanın beni düşünmediğini söylediler.Fakat hoca ile görüşünce,hocam bana ''Her Hoca MUSTAFA DURAK gibi bir oyuncu ister'' dedi Sonradan anladım ki,yönetimin benimle bir sıkıntısı olduğunu öğrendim.ama nedeninin bu zamana kadar ne olduğunu hala bilmiyorum. Üzüldüğüm nokta şu ki,neden bana iki yıllık imza attırıp,maç oynatıp sonradan beni takımdan göndermek istedikleri,Boluspor yeni yönetimi benden geçen seneki yüklü miktardaki alacağımı ve üstüne bir miktar para verip ayrılabileceğimi söylediler. Beni Hem göndermek isteyen kendileri, geçen sene ki yüklü miktarda ki bırakmamı ve ek olarak para vermemi istediler. Transferin son saatlerine kadar ümidimi kaybetmedim. Takımda kalmak için elimden gelen her türlü fedakarlığı yaptım ama yeni başkan ve yönetimi bana kesinlikle kalsam bile iki sene boyunca 25 kişilik oyuncu listesine yazmayacaklarını söylediler! Başkan kendi cebimden paranı öderim ama yinede oynatmam seni dedi! Herkes gibi şu sorunun cevabını merak ediyorum Ben size ne yaptım? Boluspor oyuncusunun gururu ile bu kadar oynanılmaması gerekirdi. Bu dönemde yine anladım ki gelen her zaman gideni aratır! Bu yüzden Boluspor yeni başkanına ve yönetimine Hakkımı helal etmiyorum. Maalesef ahımı aldınız. İşiniz zor! Muhakkak ki Allah adil olanları sever...