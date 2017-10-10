Haber: Gönül Olutürk

İrlanda Cumhuriyeti, Galler Avusturya, Gürcistan ve Moldova'nın da yer aldığı grup maçlarında 21 puan toplayan Sırbistan Dünya kupasına doğrudan katılma hakkı elde etti. İrlanda Cumhuriyeti ile grup liderliği için son maçlarına çıkan iki takımdan Sırbistan son maçında Gürcistan'ı konuk etti. Maça yedek başlayan eski Bolusporlu golcü oyuncu 61. dakikada oyna girdi ve Sırbistan'ı galibiyete ve Dünya kupasına taşıyan golü 74'üncü dakikada kaydetti.