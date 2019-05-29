Eski Boluspor’luya Altay kancası

Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Altay'da yönetim, iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, talipleri olan ve takımda kalmak için alacağı ücretin 3 katı zam isteyen golcü Paixao'nun alternatifini buldu. İzmir ekibinin, attığı 29 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan Portekizli yıldız futbolcunun yerine Afyonspor'da forma giyen Oltan Karakullukçu'yu listesine eklediği öğrenildi. 2.5 sezondur Afyonspor'da oynayan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 karşılaşmada 14 gol attı. Bayburt İl Özel İdare, Erzurumspor, Derincespor, Denizli Belediyespor, Boluspor, Sandıklı Belediyespor ve Gümüşhanespor'da forma giyen Oltan Karakullukçu, Afyonspor ve Erzurumspor ile de 3. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Altay yönetiminin, Marco Paixao ile görüşmelerini sürdürüceği, anlaşma sağlayamaması halinde ise Oltan Karakullukçu'ya imza attıracağı ifade edildi.

7 maçta görev aldı

1.ligde Afjet Afyonspor takımında forma giyen Oltan Karakullukçu, bir zamalar Boluspor forması giydi. 2010-2011 sezonunda Boluspor’a transfer olan Karakullukçu 7 kere kırmızı beyazlı formayı terletti.