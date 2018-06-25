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25 Haziran 2018 Pazartesi
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    • Eski Futbolcunun son hali görenleri şaşırttı

    Boluspor’un kuruluş yılında futbol oynayan ve televizyon yıldızı olan Yıldo lakaplı Ahmet Yıldırım Benayyat’ın son hali görenleri şaşırttı.

    25 Haziran 2018 Pazartesi 16:16
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    Eski Futbolcunun son hali görenleri şaşırttı

    Haber: Semih Baykal

    Yıldo, 18 Ekim 1945 tarihinde Konya, Ereğli’de doğdu. Tahsil hayatı babasının mesleği dolayısıyla birkaç şehirde geçti. Liseyi Ankara’da Cumhuriyet Lisesi’nde okudu. O yıllarda voleybola başladı. Ayrıca futbol da oynadığı için 1965 yılında Boluspor’a futbolcu olarak transfer olduğundan Bolu Lisesi’nden mezun oldu. 1962 yılında gençler Türkiye 400 metre engelli rekorunu kırdı. Voleybol oynarken Boluspor’a futbolcu olarak transfer oldu. 1967 yılında futbol oynarken tekrar voleybola dönen Yıldo, Galatasaray Spor Kulübü’nün voleybol takımında oynadı. “Yıldo” lakabı ilk defa arkadaşı millî voleybolcu Yavuz Işılay tarafından Galatasaray voleybol takımında oynarken takıldı. Daha sonra yeniden futbola döndü ve saha oyuncusu olarak sırasıyla Şekerspor, Galatasaray, İstanbulspor, Sarıyer, Şekerspor, Gaziantepspor takımlarında 1965 yılından sonra futbol oynadı. 1982 yılından sonra adı Marmara Üniversitesi diye anılan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde İktisat eğitimi alarak 1973 yılında mezun oldu. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’de yeni yeni gelişen plastik torba ticareti işine girdi. 1993 yılında davranışları ve kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yıldo, Star TV ile televizyon dünyasına girdi. Bu kanalda Süper Turnike yarışma programını sundu. Yıldo, daha sonra Star TV ve Kral TV‘de gece programları yapmaya başladı. Böylece Türkiye ilk gece showmaniyle tanışmış oldu. Yıldo aynı zamanda sinema filmlerinde ve çeşitli dizilerde de oyunculuk yaptı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Kuruluş, Yılında, Futbol, Oynayan

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