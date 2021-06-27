Eski kaptan Süper Lige dümen kırdı

Tecrübeli oyuncunun sarı kırmızılı takımla her konuda anlaştığı imzaların atılacağı belirtildi. Gökhan Sazdağı ligin bitimine sayılı haftalar kala kırmızı beyazlı ekibimizden ayrılmıştı.
HES Kablo Kayserispor transferde atağa geçti
Süper Lig ekibi daha önce kadrosuna Erzurumspor'dan ayrılan Emrah Başsan'ı katmıştı. Kayserispor'da sol kanada geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı ekibimizin kaptanlığını yapan, Gökhan Sazdağı ile anlaştı.
26 maçta 6 gol 1 asist yaptı
Sarı kırmızılılar hafta içerisinde Sazdağı ile resmi sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe altyapısında yetişen 26 yaşındaki futbolcu, Manisaspor, Gaziantep FK, Karagümrük, Hatayspor, Adanaspor ve Boluspor takımlarında forma giydi.
Boluspor'daki performansıyla göz dolduran Gökhan Sazdağı, görev aldığı 26 maçta 6 gol, 1 asist yaptı ve 7 gole katkı sundu.