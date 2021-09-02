Eski milli futbolcu yardımcı hoca oldu

Haber: Yasin bilgi

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 2002 yılında profesyonel kariyeri başlayan Can Arat, önce Karşıyaka ardından da Sivasspor'da kiralık olarak forma giydi. Özellikle Sivasspor'daki başarılı performansıyla göz dolduran Can, Sivas temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Sivasspor'daki yükselişinin ardından milli takıma kadar yükselen Can Arat, sonraki dönemde Fenerbahçe'ye geri döndü ve sarı lacivertli forma altında da iyi performanslara imza attı. Fenerbahçe sonrası sırasıyla Büyükşehir Belediye (Başakşehir), Antalyaspor ve Sarıyer'de oynayan başarılı savunmacı 2017 yazında profesyonel kariyerini sonlandırdı.

Futbolu bıraktıktan sonra da yeşil sahalarda kalmaya devam eden Can Arat, şu anda TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.