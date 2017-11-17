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17 Kasım 2017 Cuma
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    • Eski oyuncuları Gaziantep’e karşı

    TFF 1. Ligin 12 haftasında oynanacak olan Gaziantepspor maçında şans verilmesi halinde Boluspor’lu oyuncular Gökhan Değirmenci, Sefa Yılmaz ve Mustafa Durak eski takımları Gaziantepspor’a karşı oynayacaklar.

    17 Kasım 2017 Cuma 11:45
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    Eski oyuncuları Gaziantep’e karşı

    Haber: Esra Öztürk

    Tff 1. Ligin 12.haftasında Gaziantepspor ile Boluspor takımı 20 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’da Gaziantep stadında oynayacaklar. Boluspor’lu 3 oyuncu eski Gziantepspor formaları giymişti. Boluspor teknik Direktörü Sait Karafırtınalar’ın şans vermesi halindeGökhan Değirmenci, Sefa Yılmaz ve Mustafa Durak forma giyip eski takımlarına karşı mücadele edecekler.

    Gökhan Değirmenci

    Başarılı file bekçisi Gökhan Değirmenci, bu sezon Gaziantepspor’dan Bolsupor’a transfer olmuştu.Boluspor’un kalecisi Değirmenci 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor forması giyerek 1 sezon boyunca Süper Ligde mücadele etti. Kaleci Gökhan Gaziantepspor forması giyerek 13 kez Gaziantep’in kalesini korumuştu. Değirmenci bu maçlarda 1170 dakika süre buldu. Bu haftaki oynanacak maçta Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar’ın maçta şans vermesi alinde eski takımına karşı Bolu kalesini koruyacak.

    Sefa Yılmaz

    Sefa Yılmaz, bu yaz transfer sezonunda Trabzonspor’dan transfer edilmişti. Sefa Yılmaz 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Gaziantepspor’da kiralık olarak forma giymişti. Kiralık olarak oynadığı yarım dönemde 10’u ilk 11 olmak üzere 14 kez Gaziantepspor formasını giydi. Yılmaz, 1 kez Türkiye Ziraat Kupası, 13 kez de Süper Lig maçında forma giydi. Bu maçlarda toplam 881 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.  Bu haftaki oynanacak maçta Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar’ın maçta şans vermesi alinde eski takımına karşı mücadele edecek.

    Mustafa Durak

    Mustafa Durak, bu yaz transfer döneminde Adana Demirspor’dan transfer edilmişti. Durak, 2 sezon önce Gaziantep formasını giydi. Mustafa Durak 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016sezonlarında Gaziantep takımının formasını terletmişti. 3 sezon boyunca 55 kez ilk 11 olmak üzere toplam 81 kere Gaziantep formasını giydi. Mustafa, 8 kez Türkiye Ziraat Kupası, 73 kere de Süper Lig maçlarında forma gidi. Mustafa bu maçlarda toplam 5024 dakika süre alırken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. Bu haftaki oynanacak maçta Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar’ın maçta şans vermesi alinde eski takımına karşı mücadele edecek.

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 12, Haftasında

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