Eski oyuncumuz Balaj Keçiörengücü’ne transfer oldu

Haber: Uğur Balaban
Boluspor’un geçtiğimiz sezonun devre arasında FK Nizhny Novgorod takımdan transfer ettiği Bekim Balaj yeni sezonda Ankara ekibi Keçiörengücü’ne transfer oldu.
Ankara Keçiörengücü Kulübü’nün yaptığı açıklamada "Arnavutluk Milli Takım futbolcusu 31 yaşındaki Santarfor Bekim Balaj ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bekim Balaj’a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz"
İfadelerine yer verildi.
Bekim Balaj geçtiğimiz sezon Boluspor forması ile çıktığı 14 maçta 4 gol kaydetmiş 1’de asist katkısı sağlamıştı.