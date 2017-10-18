Haber: Gönül OLUTÜRK

22 Ekim Pazar günü saat 18.00’da Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmada Cumali Bişi, bulması halinde eski takımı Boluspor’a karşı forma giyecek. Büyükşehir Gaziantepspor’dan Balıkesirspor Baltık’a transfer olmuştu. Cumali 2 sezon boyunca Boluspor’da forma giymişti. Cumali Bişi 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Boluspor formasıyla mücadele etmişti. Cumali iki sezonda 28 kere Boluspor forması giymiş ve hiç gol atamamıştı. Boluspor’lu İshak Çakmak bu yaz transfer döneminde Balıkesirspor Baltok takımından Boluspor takımına transfer olmuştu. İshak, 2016 – 2017sezonunda Balıkesirspor da forma giydi. 1 sezon boyunca formasını giydiği Balıkesirspor formasıyla Lig Ve Türkiye Ziraat Kupası olmak üzere toplam 32 maça çıktı ve bu maçlarda toplam 7 gol kaydetti.