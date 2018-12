HABER:Gönül Olutürk

Türkiye Basketbol Federasyonu 2.Lig B grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı ligin 5.haftasında deplasmanda Mavişehir Spor Kulübü 70-57 mağlup ederek 4.galibiyetini aldı. Bu karşılaşmada Volkan 8 sayı 12 asist, Eren 14 sayı, Gökhan 19 sayı üretirken Burak ise 10 sayı 12 ribaunt ile double-double performansına ulaştı ve galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşma sonrasında bir değerlendirme yapan Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol şube Başkanı Mimar Aytaç Eskicioğlu, Mavişehir yapısal olarak Boluspor takım kurgusuna çok benziyor ve tehlikeli bir takım ifadelerine yer verdi. Eskicioğlu konuşmasına şu şekilde devam etti, “ligde her takımın bir hedefi var bizimde olduğu gibi. Ligde kalmak, ilk 8 arasında yer almak yada normal sezonu lider bitirmek. Her takım bu hedefine giderken elinden gelen en iyi performansı maçlarda sergileyerek galip gelmeye çalışıyor. Her maçı kazanamayacağınız gibi her takımada yenilme ihtimaliniz var. Bu sezonun başında kurduğumuz takımla tabi ki en üst seviyeleri hedefledik, bu hedefimize giderken hocamın verdiği bilgiler ve benim araştırmalarımla bizim kurgumuza en yakın olan takımların ve bana göre her takımı yenebilecek performansta olan takımların arasında Mavişehir ve Beylikdüzü takımları geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Mavişehir takımını deplasmanda yenerek çok önemli bir galibiyete imza attığımızı düşünüyorum. Bu hafta ise Beylikdüzü Basket takımını konuk ediyoruz. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yakaladığımız seriyi bozmak istemiyorum. Galibiyet seri olması takımın motivasyonunu yükseltirken seyircinin tribünü doldurmasını da sağlıyor. Bunun yanında galibiyet serisi bizim gibi genç oyuncularının çoğunlukta olduğu takımlara ekstra öz güven ve galibiyetin nasıl alındığını da öğretiyor. Umarım hafta sonu oynayacağımız karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak seriyi 3 maça çıkartırız ve şuan liderlik koltuğunda oturan Erzurum BŞB Gençlik takımına özgüvenimiz yüksek bir şekilde gideriz.”