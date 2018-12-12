banner133

banner128

banner120
12 Aralık 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Eskicioğlu Mavişehir maçı sonrası konuştu

    Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı ligin 5. Haftasında konuk olduğu Mavişehir Spor Kulübünü 57 – 70 mağlup etti. 5.maçında 4.galibiyetini alan Boluspor sıralamada yerini korudu. Karşılaşmanın ardından bir değerlendirme yapan Basketbol Şube Başkanı Mimar Aytaç Eskicioğlu, “İyi basketbol oynamak kadar galibiyeti öğrenmek zirve yarışında önemli yer tutuyor” dedi.

    12 Aralık 2018 Çarşamba 15:40
    Bu haber 37 kez okundu
    Eskicioğlu Mavişehir maçı sonrası konuştu

    HABER:Gönül Olutürk

    Türkiye Basketbol Federasyonu 2.Lig B grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı ligin 5.haftasında deplasmanda Mavişehir Spor Kulübü 70-57 mağlup ederek 4.galibiyetini aldı. Bu karşılaşmada Volkan 8 sayı 12 asist, Eren 14 sayı, Gökhan 19 sayı üretirken Burak ise 10 sayı 12 ribaunt ile double-double performansına ulaştı ve galibiyette önemli rol oynadı.

    Karşılaşma sonrasında bir değerlendirme yapan Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol şube Başkanı Mimar Aytaç Eskicioğlu, Mavişehir yapısal olarak Boluspor takım kurgusuna çok benziyor ve tehlikeli bir takım ifadelerine yer verdi. Eskicioğlu konuşmasına şu şekilde devam etti, “ligde her takımın bir hedefi var bizimde olduğu gibi. Ligde kalmak, ilk 8 arasında yer almak yada normal sezonu lider bitirmek. Her takım bu hedefine giderken elinden gelen en iyi performansı maçlarda sergileyerek galip gelmeye çalışıyor. Her maçı kazanamayacağınız gibi her takımada yenilme ihtimaliniz var. Bu sezonun başında kurduğumuz takımla tabi ki en üst seviyeleri hedefledik, bu hedefimize giderken hocamın verdiği bilgiler ve benim araştırmalarımla bizim kurgumuza en yakın olan takımların ve bana göre her takımı yenebilecek performansta olan takımların arasında Mavişehir ve Beylikdüzü takımları geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Mavişehir takımını deplasmanda yenerek çok önemli bir galibiyete imza attığımızı düşünüyorum. Bu hafta ise Beylikdüzü Basket takımını konuk ediyoruz. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yakaladığımız seriyi bozmak istemiyorum. Galibiyet seri olması takımın motivasyonunu yükseltirken seyircinin tribünü doldurmasını da sağlıyor. Bunun yanında galibiyet serisi bizim gibi genç oyuncularının çoğunlukta olduğu takımlara ekstra öz güven ve galibiyetin nasıl alındığını da öğretiyor. Umarım hafta sonu oynayacağımız karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak seriyi 3 maça çıkartırız ve şuan liderlik koltuğunda oturan Erzurum BŞB Gençlik takımına özgüvenimiz yüksek bir şekilde gideriz.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyespor, Boluspor, Basketbol, Takımı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL – MAVİŞEHİR – BEYLİKDÜZÜ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ KÖROĞLU ÖTÜKEN TOPLULUĞU” ndan( 2 )…
  • METE FERAH METE FERAH DOĞANIN İNTİKAMI!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ-8
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNÜMÜZDE TACİZ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAZA
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ NEREDE KADIN HAKLARI?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BİR MAÇIN HİKAYESİ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Yeni Başkana Hazırlanıyor
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖŞEYİ DÖNENLER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BOLU KÜLTÜR VE TURİZM
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129