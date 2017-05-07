Haber: Aysun Beykoz

Şu anda play-off potasında bulunan kırmızı beyazlıların son durumunu değerlendiren Boluspor’a 2007-2008 sezonunda play-off final heyecanı yaşatan Serhat Güller kırmızı beyazlıların bu sezon yeniden play-off finali oynayacağına inandığını ifade etti. Cihat Arslan ise Boluspor’un Türkiye’de istikrarı temsil ettiğini belirterek, gönlünün Boluspor’un Süper Lige çıkması yönünde olduğunu söyledi. Son olarak özellikle TFF 1.Ligi çok yakından takip eden spor yorumcusu Tunç Kayacı, Boluspor’un birçok kulübün imrendiği bir takım olduğunu ve sezon sonunda mutlu olmalarını dilediğini belirtti.