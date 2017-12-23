Haber: Gönül Olutürk

Beş günlük izin

Ligin ilk yarısını cumartesi günü 15.30’da evinde oynayacağı Adanaspor maçıyla noktalayacak olan Eskişehirspor’ teknik direktörü Yücel İldiz, devre arası kamp programını netleştirdi. Adanaspor maçı sonrası takıma 5 gün izin verecek olan İldiz, futbolcularını 29 Aralık Cuma günü Eskişehir’de toplayacak.

Kamp adresi Belek

Eskişehirspor’un ikinci yarı hazırlık kampı 2 Ocak 2018’de Antalya Belek’de başlayacak. 10 gün sürecek olan kamp 12 Ocak’ta sona erecek. Es Es bu süreçte 2 özel maç yapmayı planlıyor. Kafile kampın ardından tekrar Eskişehir’e dönerek, 14 Ocak tarihinde başlayacak olan ligin ikinci yarısında evinde oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Deneyimli Hoca Yücel İldiz, 10 gün sürecek olan Antalya Belek kampına alt yapıdan da yetenekli oyuncuları da götürmeyi düşünüyor. Altyapı teknik adamlarından oyuncularla ilgili rapor isteyenİldiz, 4 veya 5 alt yapı oyuncusunu daha A takıma kazandırmak istediği belirtildi.