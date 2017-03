Haber: Ceylan Beykoz

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Mustafa Denizli, ligde her maçın zorlu geçeceğini belirtti. Ligdeki zirve yarışının son 7-8 haftada farklı konuma geleceğini anlatan Denizli, şöyle konuştu: "Lig sıralamasında şimdi bulunduğumuz konum bizim sene sonundaki hedeflerimizi belirlemez. Ligde mücadele eden ve ilk iki sırayı doğrudan yakalamak isteyen 5 takım var. Bunlardan biri biziz. Eskişehirspor taraftarı yıllardır her zaman takımının yanında. Bundan sonra daha fazla yanımızda olacak. Taraftarımızın son derece sağduyulu hareket etmesi, sadece takımını desteklemesi gerekiyor. Sahamızdaki maçlarda taraftar avantajımızı kaybetmemeliyiz. Sene sonunda düşündüğümüz her şeyi gerçekleştireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımız rahat olsun. Biz hedefimize ulaşacağız." Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışması yaptı. İdman, yarım sahada gerçekleştirilen taktik maçın ardından sona erdi.