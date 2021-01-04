Eskişehirspor-Boluspor Maç Sonu Açıklamaları

Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu Cephesi:

Eskişehirspor’u deplasmanda 2-0 ile geçen Boluspor’da karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Reha Erginer, “Zor bir periyodu bitirdik, buradan galibiyetle dönüp ilk yarıyı mutlu bitirdik” dedi.

Haber: C.Kutay Aykan

Boluspor, TFF 1. Lig’in 17. haftasında Eskişehirspor’a konuk oldu. Deplasmandan galibiyetle ayrılan Boluspor, ligin devre arasına 3 puanla girdi. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Zor bir periyodu bitirdik. Bir hafta önce 13 puanımız vardı. Erteleme maçıyla 6 puan alarak istediğimize ulaştığımızı söyleyebilirim. İyi hazırlandık. Buradan galibiyetle dönüp ilk yarıyı mutlu bitirdik. İnşallah devre arasında iyi hazırlanıp istenilen Boluspor’u sahada göreceğiz” diye konuştu.

Eskişehir Cephesi:

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: "Erken dakikalarda kırmızı kart görünce oyun planımız bozuldu "Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer: "Buradan galibiyetle dönüp ilk yarıyı 19 puanla bitirmekten mutluyuz"

TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Boluspor'a 2-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, "Erken dakikalarda kırmızı kart görünce oyun planımız bozuldu." dedi.

Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni yılın ilk maçını kazanmak için her türlü çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

Takımı sadece altyapıdan oluşan oyunculardan kurduklarını ifade eden Sayhan, şöyle konuştu:

"Erken dakikalarda kırmızı kart görünce oyun planımız bozuldu. Hiçbir zaman hakem hakkında konuşmadık ama bugün adalet dağıtıcı olacak insanların saha içinde ikili davrandığını gördük. Dördüncü hakeme itiraz ediyoruz. Bizi hiç dinlemiyorlar. Bu kadar iletişimsiz ve seviyesiz kurum haline gelmesi bizi üzüyor."