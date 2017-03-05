Haber: Ceylan Beykoz

Takımın başına geldiği günden beri 3 maça çıktıklarını belirterek, bu 3 haftayı 3 puan kayıp 3 puan kazançla geride bıraktıklarını ifade eden Denizli , "Geçen haftaki oyun çizgimizin biraz gerisindeydik. Karşımızda play-off için iddialı olan bir ekip vardı. Bugünü böyle geçmek esasında 90 dakikayı değerlendirdiğiniz zaman çok sağlıksız değildi. Ama neticede biz maç olarak değerlendirmekten ziyade 90 dakikaların dışında bir total hesabımız var. Sene sonunda 34 maçı tamamladığımız zaman tablomuz ne olacak. Bu tablonun herhangi bir şekilde geriye düşmeyiz. Bunu hem futbolcularım hem ben hem de taraftarımız biliyor. Dolayısıyla başlangıçta 8 içeride 6 dışarıda oynanacak bir tablo ile karşı karşıyaydık. Şimdi 6 içeride 5 dışarıda bir tablomuz var. Ümit ediyorum ki 32’inci hafta civarında hesaplarımız gerçekleşir. Bunun dışında bir şey düşünmüyoruz. Bu düşüncemizi de gerçekleştireceğiz. Zaman zaman başarılı olarak zaman zaman böyle vasat ya da vasatın altında kalarak bunlar gerçekleşecek. Bugün öne geçtik. Devam edebilir miydik? O kadar kısa sürede yenilen gol belki de bizim bugünkü önemli zaaflarımızı ortaya çıkardı. 2 tane serbest atıştan rahat gol yiyen takım bunu telafi etmek mecburiyetinde. Önümüzdeki haftalarda mutlaka bunu telafi edeceğiz. Geçen hafta hücum toplarında başarı sağladık gol atamadık. Bu hafta karşılayacağımız toplarda da başarısızdık. Genel olarak böyle bir 90 dakikayı geride bıraktık" şeklinde konuştu.