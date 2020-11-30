Eskişehirspor'da 4 koronavirüs vakası



Haber: C.Kutay Aykan

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 3 futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." Öte yandan siyah-kırmızılı kulüpte yönetim, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne ziyaretçi girişini yasakladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 18:38