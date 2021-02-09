Eskişehirspor'da galibiyet özlemi

Haber: G. Deniz Bakır

Eskişehirspor TFF 1’inci Lig’de son galibiyetine, tam bir yıl önce bugün 2 Şubat 2020 tarihinde Altınordu takımını evinde 3-0 skorla yenerek uzandı. O günden bu yana Ziraat Türkiye Kupası maçları dışında galibiyeti bulunmayan Es Es, bu sene adeta ligin son sırasına demir attı.

Maddi bir buhran yaşayan Eskişehirspor kulüp yönetimi 1 yıl içeresinde kadroda çok sayıda değişikliğe gitti. Bir sene önce kazanılan müsabaka ile birlikte 35 TFF 1’inci Lig maçına çıkan Es Es, 21 gol sevinci yaşarken, kalesinde 73 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 9 kez rakibiyle berabere kalan Eskişehirspor, 24 maçta da mağlup oldu.