Eskişehirspor'da seçim ertelendi

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu bugün devam etti. Ancak, aday liste oluşmayınca seçim 27 Temmuz'a ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "28 Haziran'da ara verilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantımız bugün (12.07.2021) saat 16.00’da Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde devam etti.

27 Temmuz'a ertelendi

Divan Kurulumuzun; Yönetim ve Denetim Kurulu listesi olup olmadığını Genel Kurul’a sunmasının ardından aday listesi çıkmamasından dolayı toplantıya 27 Temmuz 2021 saat 16:00’ya kadar ara verilmesine genel kurulun oy çokluğu ile karar verildi.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantımız 27 Temmuz saat 16.00’da Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezinde yapılacak" ifadelerine yer verildi.