Eskişehirspor galibiyeti unuttu

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor, sahasında bugün Akhisarspor'a 1-0 yenildi.

Eskişehirspor galibiyeti unuttu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü Çekdar Orhan attı. Karşılaşmayı kazanan Akhisarspor puanını 12'ye yükseltti. 8 haftada 5 mağlubiyet 3 de beraberlik alan Eskişehirspor ise 3 puanda kaldı.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdarı, Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 46 Buğra Çağlıyan), Berkay Tanır, Sholaja (Dk. 46 Kaan Gül) (Dk. 73 Bedirhan Altunbaş), Alimi (Dk. 86 Onur Arı), Onur Bayramoğlu

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Ali Kaan Güneren (Dk. 66 Bora Yılmaz), Hadzic (Dk. 82 Bertuğ Bayar), Çekdar Orhan (Dk. 82 Gökmen Aydoğdu), Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 66 Onurcan Güler), Doğukan Nelik, Bjarnason (Dk. 90+1 Yavuz Serdar Özbakan), Taha Yalçıner

Gol: Dk. 29 Çekdar Orhan (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Mevlüt Çelik, Dk. 71 Berkay Tanır (Eskişehirspor), Dk. 71 Bjarnason (Akhisarspor)

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