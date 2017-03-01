Haber: Ceylan Beykoz

Oynanan 36 karşılaşmadan 30'u Süper Lig, 4'ü TFF 1.Lig ve 2'si Spor Toto 2.Lig'de oynandı. Boluspor bu karşılaşmaların 11'inde sahadan galibiyet ile ayrılırken, 10'undan mağlubiyet ile ayrıldı. 15 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İlk kez 1970-71 sezonunda oynanan maçta Boluspor sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Türkiye Kupası'nda ise 5 kez rakibi ile karşılaşan Boluspoe sahadan galibiyet ile ayrılamadı.

Rekabette Boluspor rakibine 35 gol atarken, Eskişehirspor 34 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında ilk maç Eskişehirspor Atatürk Stadyumu'nda oynanırken, Boluspor bu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Karşılaşmada tek golümüzü Rydell Poepon kaydetti