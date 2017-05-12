BOLUSPOR 14. SIRAYA YERLEŞTİ

TFF 1. Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor, Passolig kart satışında da artış yaşadı.

Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto Süper Lig'e çıkma yolunda puan cetvelinde ilk 3'te yer alan bu ekiplerin taraftarlarının, takımlarına verdiği desteği arttırması dikkati çekiyor.

TFF 1. Lig'de son 3 haftaya Eskişehirspor ve Sivasspor'un 2 puan önünde lider giren 57 puanlı Evkur Yeni Malatyaspor'un, sezon başında 10 bin olan Passolig kartlı taraftar sayısı, 25 bin 682'ye ulaştı.

Yeni stadında maçlarını oynamaya başlayan kırmızı-siyahlıların, sezon başında 31 bin 600 olan kart sayısı, 55 bin 953'e yükseldi.

- Sivasspor 32 bine yaklaştı

TFF 1. Lig'de 55 puan ve averajla 3. sırada yer alan Sivasspor'un Passolig kart sahibi taraftar sayısı 31 bin 947'ye ulaştı.

Sezona 24 bin Passolig kartlı taraftarla giren kırmızı-beyazlılarda, sezon içinde 7 bin 947 taraftar kart sahibi oldu.

- Takımların Passolig kartlı taraftar sayıları

Passolig kart sahibi taraftarı en çok olan Eskişehirspor'u, 47 bin 617 ile Adana Demirspor ve 37 bin 79 taraftarla Samsunspor takip ediyor.

Ligin en az kart satışı yapan kulübü ise 6. sırada bulunan ve play-off iddiasını sürdüren Ümraniyespor olarak dikkati çekiyor. Ligde ilk yılını geçiren İstanbul ekibi, bin 194 Passolig kartlı taraftara sahip.