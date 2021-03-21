Eskişehirspor puanı son anlarda kurtardı

Haber: N. Halid Altundal

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Yeni Eskişehirspor Stadyumu'nda oynanan, Burak Pakkan'ın yönettiği mücadele, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Konuk ekibin golü, 89. dakikada Volkan Şen ile şekillenen kontratak sonunda, Emircan'ın vuruşu ile geldi.

Ev sahibi Eskişehirspor, 90+4'te Sezgin'in attığı golle skoru eşitlemeyi başardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadelede kazanan çıkmadı.

Bu sonuçla puanını 49'a yükselten Adana Demirspor, 3 maçlık galibiyet serisini yitirdi ve haftayı 4. sırada kapattı.

Samet Aybaba'nın ekibi ayrıca, TFF 1. Lig'deki 4 maçlık gol yememe serisini kaybetti.

Ligde son sırada yer alan Eskişehirspor ise, aldığı bu beraberlikle puanını 8'e yükseltti. Kırmızı-siyahlılar, 3 maç sonra fileleri havalandırmayı başardığı gibi, 4 maç aranın ardından puanla tanıştı.

İki takım arasında, ligin ilk yarısında Adana'da oynanan mücadele, 4-1'lik Adana Demirspor üstünlüğüyle noktalanmıştı.