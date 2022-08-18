Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer'den Açıklama

Haber: Okay Özcan

Verimli bir kamp dönemi ve oynanan hazırlık maçlarının ardından takımın önemli bir gelişim gösterdiğini ifade eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, “Üçüncü etabın sonunda lige hazır girebilecek bir takım görüntüsünü almak en önemli beklenti ve hedefimiz olacaktır” dedi.

İkinci ve üçüncü etap kamp programları ile alakalı olarak Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, değerlendirmelerde bulundu. 12 gün süren ikinci hazırlık dönemi kamp programını tamamladıklarını ifade eden antrenör Biçer, etabın 14 Ağustos’ta tamamlandığını ifade etti.

Verimli bir dönemi geride bıraktıklarını ve bu bölüm içerisinde fiziksel performans çalışmalarının yanı sıra oynamak istedikleri iyi oyun formatının biri üzerinde taktiksel çalışmalar yaptıklarını aktaran Cüneyt Biçer, “Bu çalışma ile birlikte, deneyimlerimizi görebilmek adına iki hazırlık maçı oyanadık” dedi.

“Oyuncular, gelişimleri adına önemli bir yol aldılar”

“Bu iki hazırlık maçımızda ihtiyacımız olan gelişim noktalarımızı da belirlemeye çalıştık” diyen Eskişehirspor antrenörü Cüneyt Biçer, “Oyuncu arkadaşlar, bu dönem içerisinde hem antrenman hem de maç performansı açısından gelişim adına önemli bir yol aldılar. Tabi ki istediklerimizin tamamını mükemmel şekilde yerine getirdiğimizi söyleyemesek de önemli ölçüde gelişimler sağladığımızı söyleyebilirim. Örnek olarak bizim için çok önemli olan takım olarak hareket edebilme becerimiz belirgin şekilde artış gösterdi. Bu ve bunun gibi isteklerimizi oyuncu arkadaşlarımızla birlikte çalışarak geliştirmek bizim için çok önem taşıyor” şeklinde konuştu.

“Yoğun olarak taktiksel anlamda çalışmalarımız olacak”

Önümüzde üçüncü etap kamp dönemi olduğundan söz eden Cüneyt Biçer, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti: "19-26 Ağustos arasında Afyon’da gerçekleşecek olan kampımızda 3 tane daha hazırlık maçı oynamayı planladık. Bu maçların ilki 20 Ağustos’ta Orduspor ile, ikinci maç 23 Ağustos’ta Kahramanmaraşspor ile, üçüncüsü ise 25 Ağustos’ta Darıca Gençlerbirliği ile olacak. Bu üçüncü etap kamp çalışmalarımız esnasında bir yandan fiziksel performans çalışmalarımızı tamamlarken, diğer yandan da yoğun olarak taktiksel anlamda çalışmalarımız olacak."

Biçer, "Üçüncü etap içerisinde oynayacağımız hazırlık maçları bizi lige daha hazır bir şekilde girebilme adına bir fırsat tanıyacaktır. Bu süre içerisinde eksik gördüğümüz kısımlarımızı tamamlamak bizim için önemli. Bazı oyuncu arkadaşlarımız performanslarını bulunduğu düzeyden daha yukarı çekmek, bazılarının maç oynama tecrübelerini daha da arttırmak adına verimli bir kamp dönemi geçirmek bizim için önemli. Üçüncü etabın sonunda lige hazır girebilecek bir takım görüntüsünü almak en önemli beklenti ve hedefimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.