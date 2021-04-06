Eskişehirspor TFF 1. Lig'e veda etti

Haber: Onur Akçelik
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 2, 32, 37 ve 77. dakikalarda Ahmet Dereli, 30. dakikada Muzaffer Kocaer ve 89'da Burak İnce attı.
Konuk ekibin gollerini 65. dakikada İbrahim Halil Öner, 80 ve 90. dakikalarda Uğurcan Semizoğlu kaydetti.
Mücadelenin 83. dakikasında Eskişehirspor'dan Emir Yıldız kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından deplasmanda bu sezon maç kazanamayan son sıradaki Eskişehirspor'un Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşti.
Yenilmezlik serisini 10 maça (7 galibiyet, 3 beraberlik) çıkaran Altınordu ise puanını 52'ye yükseltti.
Altınordu: 6 - Eskişehirspor: 3
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Bulut
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Burak İnce), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Emre Nefiz), Muzaffer Kocaer, Recep Aydın (Dk. 77 Şeref Özcan), Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Ahmet Dereli (Dk. 80 Hüsamettin Yener), Enis Destan (Dk. 61 Yiğit Emre Çeltik)
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Arda Okumuş (Dk. 42 Bartu Göçmen), Furkan Balaban, Emir Yıldız, Selman Çiftkanatlı (Dk. 87 Utku Kızılkaya), Doğukan Ünal, Talha Erdoğan (Dk. 68 Onur Arı), Furgan Polat (Dk. 68 Onurhan Uyanık), Necati Atilla Karaca (Dk. 68 Uğur Can Semizoğlu), İbrahim Halil Öner
Goller: Dk. 2, 32, 37 ve 77 Ahmet Dereli, Dk. 29 Muzaffer Kocaer, Dk. 89 Burak İnce (Altınordu), Dk. 65 İbrahim Halil Öner, Dk. 80 ve 90+2 Uğur Can Semizoğlu (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 83 Emir Yıldız (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Yusuf Can Esendemir, Dk. 56 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 45+1 Bartu Göçmen (Eskişehirspor)