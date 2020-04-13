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Eskişehirspor’a şok!

Eski kalecisi Ruud Boffin'e olan 430 bin Euro ve faiz borcunu ödeyemeyen Eskişehirspor'a ceza geldi. Kulübün resmi açıklamasına göre Es Es'e 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı getirildi.

Eskişehirspor’a şok!

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a 6 puan silme ve iki dönem transfer yasağı geldi. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ruud Boffin’in alacakları için Belçikalı kaleciyle anlaşılamadığı ve bunun ardından cezanın geldiği açıklandı. Bununla birlikte oldukça zorlu günler geçirip kümede kalma mücadelesini sürdüren Eskişehirspor’un bu sezon toplamda 15. puanı silinmiş oldu. Es Es 11 puana geriledi. Eskişehirspor puan silme cezaları almamış olsa 26 puanla 15. sırada, düşme hattının üzerinde yer alacaktı. Takım şu an 11 puanla son sırada ve düşme hattının üzerindeki 15. Boluspor’un 14 puan gerisinde yer alıyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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