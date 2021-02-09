Eskrim Epe Milli Takım hazırlık kampı Bolu'da başladı

Haber: G. Deniz Bakır

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Epe Yıldızlar Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası ve milli takım hazırlık kampı, Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde başladı. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek kampta 15 sporcu bulunuyor. Antrenörler Yusuf Barsbuğa, Murtaza Berkan Anıl ve Emir Şendut gözetimindeki kampta yer alan sporcularımız şunlar: ''Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Lal Erman, Nilahsen Erten, Duru Fazlıoğlu, Berra Sonyüksek, Kayra Naz Özcan, Emir Akal, Hilmi Taha Ekenler, Doruk Çika, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter, Egemen Oktay, Cengizhan Öner ve Burak Türkdil " Milli takımımızın başarısı için ter dökecek.

