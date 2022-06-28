Eskrim Türkiye Şampiyonası başladı

Haber Uğur Balaban

4 Eylül Taha Akgül Kapalı Spor Salonu’nda başlayan ve dokuz gün sürecek Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda 10, 12 ve 14 yaş altı bin 400’ü aşkın eskrimci madalya için ter dökecek.

İlimizi temsilen Bolu Eskrim takımının da yarışacağı müsabakalarda Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere Türkiye’nin 37 ilinden bin 404 sporcuya ev sahipliği yapacak şampiyonada her üç branşta da sporcular kürsü mücadelesi verecek. 27 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada; ilk üç gün epe, ardından üç gün boyunca flöre ve son üç günde ise kılıç branşlarında sporcular piste çıkacak.