Eskrimde Büyük Başarı

Volkan Yılmaz

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Adıyaman'da 14-15 Kasım tarihlerinde Büyükler Epe Açık Turnuvası düzenlendi. Türkiye'nin 8 ilinden 33 sporcuyu pistlerde buluşturan turnuvada iki gün süren heyecan dolu mücadelenin ardından kızlarda Nisanur Özkalaycı, erkeklerde ise Semih Akküncü altın madalya kazanırken Aladağ Spor Kulübü adına yarışan sporcumuz Bekir Beşiroğlu ise üçüncülüğü kazandı. Adıyaman, Ankara, Bolu, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Mersin illerinden kızlar ve erkeklerde toplam 33 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği turnuvada eskrimciler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak karşılaşmalarda ter döktü. Dereceye giren sporcular madalyalarını Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Spor Hizmetleri Müdürü Zeynel Abidin Deneri ve Tesis Müdürü Ömer Faruk Dursun'un elinden aldı. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

BÜYÜK KADINLAR EPE

1- Nisanur Özkalaycı (Adıyaman GSK)

2- Merve Ersoy (Adıyaman GSK)

3- Bağdagül Tuncan (Adıyaman ferdi)

3- Berfin Şevval Alabaş (Adıyaman GSK)

BÜYÜK ERKEKLER EPE

1- Semih Akküncü (Kahramanmaraş Eskrim SK)

2- Berk Tataroğlu (Mersin Eskrim SK)

3- Burak Beşiroğlu (Aladağ SK)

3- Umut Çalkayış (Adıyaman GSK)