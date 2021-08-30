Eskrimde Federasyon Kupası’nda ikincilik aldık

Haber: Erdal Tanrıverdi

İzmir'de düzenlenen Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası, epe karşılaşmalarıyla sona erdi. Halkapınar Spor Salonu'nda flöre ve kılıç müsabakalarının ardından bugün de epe final karşılaşmaları yapıldı. Eskrim’de Bolu Gençlik Merkezi sporcusu Mehmet Tezcan erkeklerde 2. olarak ilimize başarı kazandırdı.

Kadınlarda Çankaya Eskrim'den Aleyna Ertürk birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'dan Gökçe Günaç ikinci ve Alanyaspor'dan Yağmur Sönmüş üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise ilk 3 sıra Mersin Eskrim'den Ömer Kaan Öztunç, Bolu Gençlik Merkezi'nden Mehmet Tezcan ve Alfa Eskrim'den Murat Meriç'ten oluştu. Toplam 6 gün süren organizasyonda daha önce tamamlanan flöre ve kılıçta dereceye girenler şöyle:Kadınlar flöre: 1. Alisa İsbir (Angora Pars Eskrim), 2. Firuze Ayşen Güneş (Angora Pars Eskrim) 3. Almila Birçe Durukan (Ankara ferdi)Erkekler flöre: 1. Martino Minuto (Spor Toto), 2. Poyraz Tuncer (Altınyurt), 3. Utku Özyalçın (Altınyurt)Kadınlar kılıç: 1. Iryna Shchukla (Spor Toto), 2. Nisanur Erbil (Samsun Büyükşehir Belediyespor), 3. Aylin Çakır (Bursa ferdi)Erkekler kılıç: 1. Enver Yıldırım (Olympia Eskrim), 2. Muhammed Furkan Kalender (Anka Eskrim), 3. Muhammed Anasız (Eskişehir Demirspor)