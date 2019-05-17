Eskrimde ödüller sahiplerini buldu

Haber: Esra Öztürk
15-19 Gençlik ve Spor Haftası kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Eskrim Turnuvası final mücadeleleri ile sona erdi. Mücadeleler Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynandı. Turnuvada 4 kategoride toplam 200 sporcu mücadele ediyor. Sporcular U 10 Süper Minik Karışık, U 14 Erkekler, U 14 Kadınlar ve Büyükler Karışık kategorilerinde birincilik mücadelesi verdiler. Oynanan final mücadelelerinin ardından turnuvanın birincileri belli oldu. 19 Mayıs Eskrim Turnuvasında dereceye giren sporcular şu şekilde;
U 10 Karışık
1-Berra Çoskun
2-Tuğalp Uyman
3-Yusuf Denri
3-Efe Atalı
U 14 Erkekler
1-Enes Sak
2-Fatih Aydın
3-Emre Açıkgöz
3- Hilmi Efe Özkan
U 14 Kadınlar
1-Ceylin Uyman
2-Elif Naz Yıldız
3-Neva Türkay
3-Melis Tamyıldırım
Büyükler Karışık
1-Erkan Atabay
2- Yusuf Beşiroğlu
3-Nihal Yavuz
3-Kaan Öztunç