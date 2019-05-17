Eskrimde ödüller sahiplerini buldu

Haber: Esra Öztürk

15-19 Gençlik ve Spor Haftası kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Eskrim Turnuvası final mücadeleleri ile sona erdi. Mücadeleler Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynandı. Turnuvada 4 kategoride toplam 200 sporcu mücadele ediyor. Sporcular U 10 Süper Minik Karışık, U 14 Erkekler, U 14 Kadınlar ve Büyükler Karışık kategorilerinde birincilik mücadelesi verdiler. Oynanan final mücadelelerinin ardından turnuvanın birincileri belli oldu. 19 Mayıs Eskrim Turnuvasında dereceye giren sporcular şu şekilde;

U 10 Karışık

1-Berra Çoskun

2-Tuğalp Uyman

3-Yusuf Denri

3-Efe Atalı

U 14 Erkekler

1-Enes Sak

2-Fatih Aydın

3-Emre Açıkgöz

3- Hilmi Efe Özkan

U 14 Kadınlar

1-Ceylin Uyman

2-Elif Naz Yıldız

3-Neva Türkay

3-Melis Tamyıldırım

Büyükler Karışık

1-Erkan Atabay

2- Yusuf Beşiroğlu

3-Nihal Yavuz

3-Kaan Öztunç