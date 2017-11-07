Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Valisi Aydın Baruş’un ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın öncülüğünde Federasyon Başkanları hafta sonu Gazelle Otel’de gerçekleşen programda buluştu. Federasyon Başkanlarının yanı sıra eşleri de Bolu’ya geldi. 2 günlük konferans için Bolu’ya gelen federasyon başkanlarının eşleri ilk olarak Sultan Hamamı’nda ağırlandı. Sultan hamamında ağırlanan eşlere Sultan Hamamını gezdirilip tanıtıldı. Misafirler daha sonra ise kendileri için verilen yemeğe katıldı. Sultan Hamamı ziyaretinden sonra Federasyon Başkanlarının eşleri Bolu’yu ve Sultan Hamamını çok beğendiklerini dile getirdiler.