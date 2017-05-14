Haber: Aysun Beykoz
Gruplardaki son maçlarda Bayanlarda Özel Çağsu, Gerede Sağlık takımını 2-1 yendi. Erkeklerde ise AİBÜ, Ruh Sağlığı’nı aynı skorla 2-1 ile geçti. Tamamlanan grup maçları sonunda Erkeklerde A Grubu’nda 1.Sağlık Müdürlüğü, 2.Gerede Sağlık, B Grubu’nda 1.Özel Çağsu, 2.AİBÜ oldu. Bayanlarda A Grubu’nda 1.Sağlık Müdürlüğü, 2.Ruh Sağlığı, B Grubu’nda ise 1.Özel Çağsu, 2.112 Acil oldu. Yarı finallerde grup 1.leri ile 2.leri çapraz olarak bugün karşılaşacak. Final maçları da yarın 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak.
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