Esmer ve Aslan’dan İmza…

Haber: Birol Ertunç

Kıbrıscıkspor Kulübü yeni Başkanı Durmuş Bahşi, yönetim kurulu üyeleriyle beraber 2019-2020 sezonundaki hedeflerini açıkladı. Bahşi, yeni sezon için Boluspor’un eski alt yapı antrenörü Mustafa Esmer ve Turgut Arslan ile sözleşme imzaladı. Kıbrıscıkspor Başkanı Durmuş Bahşi, yeni teknik direktörlerinin kariyerlerinde başarılı olacaklarını inandıklarını söyleyerek; “2019-2020 sezonunda Mustafa Esmer ve Turgut Arslan hocalarımızla anlaştık. Hocalarımızla aslında eskiden bir geçmişimiz var. Esmer, hocamızla 5 yıl çalıştık, Turgut hocamızla da 3 yıl çalışmıştık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız olursa bu hocalarımız olsun dediler. Bizde o nedenle bu hocalarımızla anlaştık. Kariyerlerinde başarılı olacaklarına inanıyorum.

“KENDİ YETİŞTİRDİĞİMİZ ÇOCUKLARLA OYNAYACAĞIZ”

21 kişilik yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Bu yönetim kurulumuz 14 yıldan bu yana aynı kişilerdir. 12 yıl gibi bir süre Sabahattin Kocadağ başkanlığımızı yaptı. 2 yıl Mehmet Ali Akı ve bu sene Şubat ayından bu yana başkanlığı ben yürütmekteyim. Biz bir ekimiz, herkes elini taşın altına koyan, Kıbrıscıkspor için elinden geleni yapan kişileriz. Herkes kendi kolunda başkan gibi davranan arkadaşlarımız ile Kıbrıscıkspor altyapısına aldığımız hocalarımız sayesinde bundan sonra daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Kıbrıscıkspor’un hedeflerinde yine altyapıya önem verdiğimiz için bu hocalarla anlaştık. Hocalarımız bu işi becerebilecek kapasite de oldukları için bunu da yapacaklarına inanıyoruz. Daha önce yetiştirdiğimiz çocuklarımızla nasıl BAL ligine gittiysek, bundan sonra da kendi yetiştirdiğimiz çocuklarla oynamayı düşünüyoruz. Onun zevkini tatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BAŞARILI BİR SÜREÇ GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

Başkan Durmuş Bahşi’nin ardından konuşan Teknik Direktör Turgut Arslan, altyapıya çok önem vereceklerini söyleyerek, “Daha önce 3 yıl görev yaptığım kulübe tekrar geri döndüm. Burada kulüp başkanımız Durmuş Bahşi ve tüm Kıbrıscıkspor yönetim kuruluna bizleri bu göreve tekrar layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yaş gruplarına ve altyapıya önem vererek çalışacağız. İnşallah uzun vadede başarılı bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum. Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“TERCİH HAKLARINI BİZDEN YANA KULLANMALARI BİZİ ONURLANDIRDI”

Teknik Direktör Mustafa Esmer, Kıbrıscıkspor yönetiminin kendisini tercih ettiği için onur duyduğunu ifade ederek, “Eski kulübüme döndüğüm için çok mutluyum. Turgut hocamla birlikte çalıştık. Güzel günler geçirdik. Bu yıl belirli bir dönem Boluspor’da görev yaptım. Bu sene herhangi bir görev almadık. Kıbrıscıkspor yönetim kurulumuza tercih haklarını bizden yana kullanmaları bizi onurlandırdı. Yeni sezon inşallah bizim için hayırlı geçecek.

“KIBRISCIKSPOR’U EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİME İNANIYORUM”

Zaten başlangıçta altyapı demiştik. Şimdiden oluşturmaya başladık. Şuanda 15 günlük çalışma içinde 11 yaş gruplarından, amatör takımına kadar oyuncularımız mevcut. Biz bunu sadece işleyeceğiz. Kıbrıscıkspor’u en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum” şeklinde konuştu.

“KENDİLERİNE SON DERECE GÜVENİMİZ VAR”

Son olarak konuşan Kıbrıscıkspor eski Başkanı Sabahattin Kocadağ, yeni hocaların Bolu Amatör’e çok şey katacaklarını belirterek, “Kıbrıscıkspor Kulübü olarak tekrar iki güzide hocamızla çalışmaktan son derece mutlu olacağımız ortada. Kendilerine son derece güvenimiz var. Bunun sonucunda Bolu amatörü çok şeyler kazanacak. Geçmişte benim kulüp başkanlığı dönemimde Bolu’da hiç olmayan gruplarda U19 ve U17 takımlarında tur atlayan tek takım şuanda Kıbrıscıkspor. Kıbrıscıkspor’un şuanda hedefi o grupların ikinci grubuna atlamak. En önemlisi de kulübümüz, Boluspor’a 26’nın üzerinde futbolcu vermiştir. Bu hizmetlere devam edecektir. Hepsine de başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından Esmer ve Arslan kendilerini bir yıllığına Kıbrıscıkspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

TESİSLE İLGİLİ OLARAK İZİN SIKINTISI VAR

Eski Başkan Sabahattin Kocadağ zamanında proje aşamasına gelen Kıbrıscıkspor tesisleri ilgili olarak Belediyeden izin sıkıntısı olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Bahşi, “Zemin etütleri nedeniyle belediyeden problem çıktı. Gerekli şartlar oluşursa gündeme gelebilir” dedi.