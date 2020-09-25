Esnaftan Tarihi Destek

Haber: C.Kutay Aykan

Yeni yönetimin gelmesi ve birlik beraberliğin yeniden sağlanması henüz sahaya ve skor tabelasına yansımasa da ekonomik anlamda yapılan destekle çığ gibi büyüyor. Kırmızı beyazlı yöneticiler kapı kapı dolaşarak reklam toplamaya devam ediyorlar. Gittikleri hiç bir kapıdan boş dönmeyen ve Pandemi'ye rağmen sıkıntılı günler geçiren esnafımız Boluspor'u eli boş göndermiyor. Esnaf verdiği desteğin ardından kırmızı-beyazlı takımdan gelecek güzel sonuçlarla beraber eski günlere dönebilmenin umudunu taşıyor.