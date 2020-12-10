Esporcuların fiziksel hareketliliği için yeni proje



Haber: C.Kutay Aykan

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de esporun büyük bir yükselişte olduğu yadsınamaz gerçek. Özellikle federasyonun kurulmasının ardından açılan espor merkezleri, genç neslin ihityaçlarını karşılamaya başlıyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, bazı kesimlerle birlikte ailelerin çocukları için endişeli oldukları, nesil karmaşasından dolayı espor dünyasını anlamakta zorlandıkları da apayrı bir konu ve gerçeklerin başka bir tarafı. Sadece ailelerin değil, tüm spor camiasının tartıştığı esporun fiziksel olarak yetersizliğe yol açtığı eleştirileri, son dönemde atılan profesyonel adımlarla eleştirileri yapan kişileri de ikna edecek noktalara gelmeye başladı. Dünya çapında olimpiyatlara dahil edilmesi konuşulan espordaki fiziksel çalışmalar için Türkiye Espor Federasyonu da çalışmalar yapmaya devam ediyor. Esporcular için yapılan en büyük eleştirilerden biri, kuşkusuz "hareket edilmediği" noktasında. Ancak tüm dünyanın geneli tarafından reddedilen bu tez, yapılan yeni çalışmalar ve antrenmanlarla da çürütülmek üzere. Özellikle sırt, bel ve boyun egzersizleri, omurga hizalanması egzersizleri, kassal dayanıklılık artırıcı egzersizler, yoga, beden farkındalığı, doğru gıda seçimi, karbonhidratlardan uzak beslenme, uyku düzeni, strese karşı yapılması gerekenler, odaklanma, bağışıklığı güçlü tutma gibi konularının ele alınacağı videolar ve yapılacak çalışmalar, bu konular için öncü olacak. Projenin detayları ise şu şekilde;

Türkiye’de ve dünyada bu alanda atılmış bir ilk adım niteliğindeki “Her Oyunun Başı Sağlık” adlı proje kapsamında fiziksel antrenmanlara ağırlık verilecek, esporculara ve takım sahiplerine yönelik webinarlar düzenlenecek, sağlıklı beslenme konusunda bilgilerin verildiği, esporcu sağlığı için doğru spor egzersizlerinin öğretileceği videolar hazırlanacak. Bu içerikler, daha sonra TESFED’in Youtube kanalına yüklenerek, esporcuların ve espora ilgisi olan tüm gençlerin yararlanması için önemli bir kaynak oluşturulacak. Videolar, 9 haftalık bir eğitim programı şeklinde hazırlanacak.

Federasyon, 2 yılda 2.121 esporcuyu lisansladı

Türkiye'de esporcuların sayısı da artıyor. Federasyon 2 yılda 175’i kadın olmak üzere toplam 2.121 esporcuyu lisansladı. Bu sürede lisanslı kulüp sayısı 111’e çıkarken, 2019 yılında 3 adet olan espor salonu sayısı ise 17’ye yükseldi.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir: “Ülkemizin esporda büyük potansiyeli var”

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, genç nüfusu göz önüne alındığında Türkiye’de esporun büyük potansiyel barındıran bir alan olduğunu kaydetti. Esporun bugün olimpiyatlara girmek üzere olan bir spor dalı olduğunu vurgulayan Alper Afşin Özdemir, “Geleceğin sporu olarak tanımlayabileceğimiz esporun, yaşadığı hızlı büyümeyle kısa sürede en sevilen spor dalı olan futbolu da geride bıraktığına şahit olacağız. Ülkemizde bu sporun tüm kurumları ve kurallarıyla yerleşmesine federasyon olarak büyük önem veriyoruz. Esporcu sağlığı da bu noktada temel köşe taşlarından birini oluşturuyor. Espor sıkı çalışma ve düzenli antrenman isteyen bir spor dalı. Profesyonel sporcular, günlük ortalama 4-5 saatlik düzenli antrenman, bunun yanı sıra bedensel egzersiz, antrenörle takım antrenmanları gibi sıkı ve devamlılık arz eden bir çalışma temposunu sürdürüyor. Esporcularımızın beslenme ve egzersiz konusunda eğitilmelerini içeren bu proje ile bilinçli esporcular yetiştirerek ülkemizde esporun sağlıklı gelişimine kayda değer bir katkı sağlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.