HABER:Gönül Olutürk

Batuhan'ın yerine oyuna 62. dakikada giren Franck Etoundi oyunda kaldığı sürede Payasspor defansına zor anlar yaşatırken, yaptığı asitler ile kalitesinin ortaya koydu. Bölüm bölüm kaleye sırtı dönük oynayan ve takım arkadaşlarına boş alan açan Franck, verdiği şık paslarla hem kanat hem de orta saha oyuncularımızın pozisyona girmelerine neden oldu. Ligde oynanacak olan zorlu maçlar öncesi tecrübeli santraforun hazır hale gelmesi hem teknik heyeti, hem de yönetimi sevindiriyor.