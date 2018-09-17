HABER:S.Özge Yücel

Boluspor'un bu sezon ligdeki son transferi olan golcü oyuncu Franck Etoundi milli maç arasında yoğun bir hazırlık dönemi geçirirken, Altay maçının 18 kişilik kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı. Golsüz devam eden Altay maçın 79'uncu dakikasında Sait hoca tarafından 2. santrafor olarak Bentley'in yerine giren Franck gol pozisyonu bulamazken, skor tabelasını değiştirme şansını da yakalayamadı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken golcü oyuncunun önümüzdeki haftalarda daha çok forma şansı bulması bekleniyor.