Özel Haber: Esra Öztürk

Bolu’da Euroleague finali heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Ülker Basketbol takımı Real Madrid Basketbol Takımını 84 – 75’lik skorla geçerek finale çıkmaya hak kazanmıştı. Karşılaşmanın ardından Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu olan Euroleague finali tüm Türkiye’de meydanlardan canlı yayınlanacağı açıklanmıştı. Bolu Belediyesi’nden de konu hakkında açıklama geldi. Final turunda Yunanistan ekibi Olimpiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Ülker’in maçı Bolu Demokrasi Meydanı’ndan dev ekrandan canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

BOLUSPOR TARAFTARLARIDA BEKLEMEDE

Boluspor’un play – off turunda Göztepespor ile eşlemesinin ardından taraftarda deplasman paniği yaşanmaya başladı. Perşembe İzmir Bornova Stadyumu’nda 21.30’da oynanacak karşılaşmaya gidemeyecek taraftarlar deplasman hesapları yapmaya başladı. Gidemeyecek taraftarların ise tıpkı Fenerbahçe maçındaki gibi bir organizasyon bekliyor. Taraftarlar, “Evde izlemek yerine tüm taraftarlar büyük meydandan izlemek istiyoruz. Başkanımıza sesleniyoruz bu ricamızı yerine getirin” dedi.