EVDE KAL, BİZİMLE KAL, SPORLA KAL

Haber: Aysun Beykoz

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından durağan yaşamın insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerine karşı evlerinde hareketsiz kalan vatandaşların fiziksel etkinlik yapmaları amacıyla internet üzerinden çeşitli sportif aktiviteler ve sağlıklı yaşam kursları veriliyor. Pandemi sürecinin bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde geçirmek için sosyal medya hesaplarını takipte kalın, sporla kalın...

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