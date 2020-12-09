Haber: C.Kutay Aykan

Maçın ardından konuşan Fazlı Tan, genç oyunculara sahip olduklarını fakat hakemler tarafından yapılan hataların kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

"Hakemlerimiz daha dikkatli kararlar vermeli"

Tan, karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "İlk yarı sonlarında attığımız bir gol ile ikinci yarıya iyi başlayan taraf olduk. İkinci yarıda rakibimiz baskılı oynamaya başladı ancak biz bu baskıyı kırdık. Rakip kalecinin bireysel hatası nedeniyle de ikinci golü bulduk. Bu golden sonra rakibimiz daha baskılı oynamaya başladı. Buna kontrataklar ile cevap verebilirdik ama bunu başaramadık. Hakem olmayan bir penaltı kararı verdi ve rakibimiz durumu 2-1'e getirdi. Biz genç ve tecrübesiz bir takımız. Bu tür hatalı kararlar oyuncularımız içinde kırılganlığı arttırıyor. Altay maçında da olmayan ofsayttan golümüz iptal ediliyor, burada olmayan penaltı veriliyor. Hakemlerimiz daha dikkatli kararlar vermeli. Buradan aldığımız galibiyetle evimize mutlu dönüyoruz."