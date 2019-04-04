Evinde yenilgiye engel olamadı

Haber: Esra Öztürk

Spor Toto Gelişim U 17 Ligi Elit B Grubunda mücadele eden Boluspor, 27.haftada sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni konuk etti. Mücadele 3 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’da Bolu Karaçayır Spor Tesislerinde oynandı. Bolu’da oynanan mücadeleden temsilcimiz 2 – 0 mağlup ayrılan taraf oldu. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ne galibiyeti getiren golleri 28 ve 40. Dakikada Hasan Alp Birker kaydetti. Ankara ekibi galibiyetin ardından puanını 63’e çıkararak 2.sıradaki yerini korurken, kırmızı beyazlı ekip ise evinde aldığı mağlubiyetin ardından 46 puanla 4.sırada kaldı. Boluspor ligin 28. Haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’a konuk olurken, Gençlerbirliği ise sahasında Giresunspor’u konuk edecek.

Stat: Bolu Karaçayır Spor Tesisleri

Hakemler: Eren Celal Kuzaytepe, Batuhan Topçu, Tarkan Doğancı, Ergin Karabulut

Boluspor U – 17: Baran Davut Acar, Sercan Gürbüzer, Emre Pınar, Yusuf Samet Öztürk, Uğur Kaan Bilgi, Mert Özer, Fatih Çolak, Diyar Kaba, Berkcan Cengiz, Osman Göksel Yeşilkaya, Enser Bilir

Gençerbirliği U – 17: Altan Polat, Samet Barış Çiftçi, Musa Şahin Dere, Rıfat Yalınkılıç, Batuhan Uçan, Mustafa Yorulmaz, Orhun Baytan, Hasan Alp Birken, Sarp Ekinci, Berkay Ünal, Ahmet Sarıkaya

Goller: 28. – 44. Dakika Hasan Alp Birken ( Gençlerbirliği)